Unidos en la fe: un paramédico judío y otro musulmán oran durante momento de descanso

La imagen de los dos trabajadores de la salud en una pausa en su lucha contra el coronavirus en Israel se ha vuelto viral.

Avraham Mintz y Zoher Abu Jama acababan de responder la llamada de una mujer de 41 años, que tenía problemas respiratorios en la ciudad de Be’er Sheva.

A las 6:00 p.m., los dos miembros del Magen David Adom (MDA), el servicio de emergencias israelí, se dieron cuenta de que ese sería su único momento de descanso del día e hicieron un alto para orar.

