¡Ups! Periodista grabó accidentalmente a su esposo en la ducha mientras realizaba un informe

Usuarios en Twitter notaron de inmediato al hombre desnudo y no lo dejaron pasar por alto.

En tiempos de coronavirus, periodistas de todo el mundo también han tenido que recurrir al trabajo desde casa por las medidas de contención para evitar la propagación del virus, pero no en todos los casos ha resultado muy bien.

En esta ocasión, Melinda Meza, una corresponsal de KRCA3 en Sacramento, California, fue blanco de las redes sociales mientras presentaba un informe sobre estilistas que se las han ingeniado para obtener algunos ingresos durante la cuarentena.

La periodista aprovechó para cortarse el flequillo en su propio baño y no se percató de que el reflejo de los espejos captaba a un hombre en la ducha.

