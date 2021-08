Usuaria de TikTok se hace viral al mostrar su humilde casa: “Toda es de laminita, pero no importa”

Laura Miraflores no es modelo, no ha inventado nada, no presume lujos y tampoco hace bailes. Sin embargo, se ha vuelto famosa en la plataforma de videos TikTok al mostrar la humilde casa que, poco a poco y con el sudor de su frente, ha logrado edificar en México .

A través de su cuenta @lauramiraflores58 ha compartido detalles de su vida cotidiana, especialmente sobre su humilde casa que empezó a construir de cero, cuando apenas era un lote. Sin dejarse echar tierra, hace tours por toda la vivienda a pesar de que no posee muchos enseres.

Para hacerse una idea del impacto que han generado las publicaciones sobre su humilde casa basta ver este ejemplo: un video que supera los dos millones de reproducciones:

“No hay casa fea, ni casas humildes siempre y cuando todo esté como debe de ser”, explica Laura en referencia a que lo importante es el aseo. En palabras suyas “una cosa es la pobreza y otra cosa es la porquería”.

“Todo es de laminita, pero no importa, es mía, de mi esposo y mi familia”, recalca esta mujer, que en ocasiones hace publicaciones de ropa y bisutería para tener un ingreso extra y así seguir ‘consintiendo’ su humilde casa.

Muchos de sus seguidores valoran que exalte la importancia de esforzarse para conseguir las cosas y llevar la frente en alto cuando se es una persona trabajadora.