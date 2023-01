Valiente abuela enfrenta con un paraguas a ladrón que entró a robar en una tienda

El sujeto no tuvo compasión y la lanzó al suelo, pero ni siquiera en el piso ella le demostró miedo. La historia tuvo un final feliz.

A sus 73 años, esta mujer pasó de llamarse Antonia a ser nombrada ‘la heroína de Vallecas’ tras el video que dejó en evidencia cómo se enfrentó a un sujeto que ingresó a un supermercado a robar en Madrid.

Los videos de la cámara de seguridad muestran cómo el delincuente llegó hasta la caja registradora, la cual estaba sola, pues la empleada salió huyendo despavorida cuando vio que traía un arma blanca.

Quien no mostró ni pizca de susto fue Antonia, que estaba de compras en el momento del hurto. Cuando vio las intenciones del sujeto, lo tomó de la manga de la chaqueta y haló con todas sus fuerzas para sacarlo del establecimiento.

Como el ladrón era más fuerte, ganó el pulso y regresó a la registradora, pero Antonia tenía un as bajo la manga: un paraguas. Aunque el tipo la botó al piso, ella tomó la sombrilla y lo golpeó en repetidas ocasiones.



El riesgo que tomó la abuela y sus intenciones de ayudar no prosperaron en ese momento, pues el hombre logró abrir la caja, tomar 2.000 euros y huir.

No obstante, gracias a las imágenes publicadas por Telemadrid , la Policía le siguió la pista al sujeto y lo capturó.

