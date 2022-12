Vea cómo una mujer neutralizó a su novio borracho y buscapleitos

Borrachos y con ganas de buscarse problemas, así salieron algunos jóvenes de una discoteca en Río de Janeiro, Brasil. Nada parecía detener su torpeza. En la calle, se lanzaban insultos y se empujaban, mientras los peatones observaban y grababan con sus celulares la escena.

Las mujeres que los acompañaban intentaban sin éxito llevárselos a casa. Uno de ellos, de al menos 1,80 metros de altura, era el más agresivo. Estaba dispuesto a pelear con lo que se le atravesara.

Cansada de ver que no entraba en razón, su novia decidió darle una firme muestra de cariño. En un abrir y cerrar de ojos, le aplicó una llave de lucha libre que lo dejó fuera de combate.

La joven le tomó el cuello por detrás, lo arrojó al suelo y con sus dos piernas lo inmovilizó. El novio alicorado no tuvo más remedio que tranquilizarse.

El video titulado Lucha en frente de La Musique alcanzaba este viernes las 300.000 reproducciones.



Así ataca una cría de oso pardo

El naturalista Brad Josephs puso su cámara GoPro en campo de osos pardos. Uno de ellos, tal vez el más pequeño y curioso, se acercó, pero no para jugar sino para atacar.

La escena fue captada en Alaska. En un principio, el oso marca su territorio y luego trata de intimidar a su enemigo, pero éste no parece dispuesto a alejarse.

Entonces, la cría hace una última advertencia, gira su cuello y lanza el zarpazo. Su rival, la cámara, cae sin remedio, pero sigue grabando.

Por fortuna, Joseph no alcanzó a probar la garra de este bebé. Su cámara sobrevivió al ataque y el video capturado se volvió viral.



El mapache salvavidas

¿Quién no ha sentido miedo al momento de lanzarse por primera vez al agua? Dos hermanos mapaches no son la excepción. Se acercaron a una piscina y, después de algunos segundos de cautela, el más aventurero tomó la iniciativa.

Su compañero, aterrorizado, intentaba persuadirlo de que nadar era una mala idea, pero su pedido no fue atendido.

Mientras uno flotaba alegremente, el otro luchaba en el borde de la piscina por sacar a su hermano del agua. Al final, como si se tratara de una historia de supervivencia, el mapache salvavidas toma de la cola al nadador y lo lleva a tierra firme.



El pastel de Optimus Prime

El hijo de Russell Munro le pidió a su padre una torta de cumpleaños de Optimus Prime, el valeroso protagonista de la saga Transformers. Lo que recibió superó todas sus expectativas.

Al apagar las velitas, el niño y sus invitados ven cómo el pastel comestible en forma de camión se convierte en un robot, gracias a un sistema de movimiento oculto.

Como si fuera poco, la torta habla. Al fondo se escucha la voz de OptimusPrime que dice: “al final de este día uno quedará en pie y el otro caerá”. El video ha conseguido medio millón de visitas esta semana.