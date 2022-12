Vea el impactante cambio de una joven que superó la anorexia gracias a Instagram

Emelle Lewis, de 22 años, llegó a pesar 31 kilos. Asegura que en la red social encontró testimonios que la llenaron de valor. Esta es su historia.

Tenía 15 años cuando empezó a sentirse incómoda con su cuerpo y la idea de lucir delgada empezó a apoderarse de ella. Sus comidas diarias las reemplazó por pasteles de arroz, barras energéticas y ensaladas, contó al Daily Mail.

“Cuando nadie más creía en mí, creía en mí mismo. Tomé la decisión de recuperarme y la única forma en que aprendí fue haciéndolo sola. Cada vez que me caía, me levantaba un poco más fuerte, porque estaba decidido a no ser vencida”, es uno de sus mensajes de superación en Instagram.

Precisamente fue en esta red social donde encontró el apoyo para levantarse y superar su enfermedad, la cual le ocasionó siete hospitalizaciones. Le dijo a su mamá que quería sobreponerse e inició un entrenamiento en el gimnasio.

"La vida es muy corta y solo vivimos una vez, no desperdicies tu vida siendo controlado por un trastorno alimentario", es una de sus enseñanzas.

