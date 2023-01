Vecina le dejó a su hijo para ir de compras y nunca regresó: abuela narra en TikTok curiosa historia

Una abuela contó en la red social TikTok la curiosa historia de cómo se convirtió en madre sustituta, de la noche a la mañana, cuando una vecina le dejó a su hijo para ir de compras y nunca regresó.

Rosalinda es residente el sur de Inglaterra y ahora con más setenta años se ha hecho viral por un video en el que narró detalles de su amor por los niños en su juventud.

"Cuando mi vecina de al lado me pidió que cuidara de su pequeño mientras ella iba de compras, le dije que por supuesto, pero nunca regresó”, afirmó, en su cuenta @mamarosalinda, sobre lo sucedido durante sus veintes.

Luego, agregó, ese pequeño se quedó con ella y su esposo hasta que tuvo 18 años, “cuando encontró a su padre y se fue para comenzar una nueva vida con él y tal vez con su madre, no estoy segura”.

Mientras criaba ese niño como si fuera suyo, se enteró que no podía tener hijos, así que tras la partida del joven con su padre ella decidió convertirse en madre sustituta y “lo largo de los años, he criado a muchos niños y eso me llevó a tener a mi hija".

En 1990 adoptó a Lola, "una bebé tan hermosa", que hoy, hecha una mujer, continúa a su lado.