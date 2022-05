Vecino salvó a niño autista de ahogarse en una piscina

La familia de un niño de 4 años está agradecida con Tom Westerhouse después de que este hombre evitó que el menor se ahogara en una piscina en Kansas, Estados Unidos.

Un video de vigilancia muestra cómo el pequeño Xavier Rigenu, quien sufre de autismo, de alguna manera atravesó una cerca cerrada para llegar a la piscina.

"Xavier estuvo bajo el agua durante 3 minutos y 22 segundos", dijo el jefe médico del Cuerpo de Bomberos del condado de Lawrence-Douglas, Rob Fleeup, para el medio local Abc 7.

Fue Maddox Westehouse, hija de de Tom, quien vio a Xavier ahogándose por lo que decidió ir a pedirle ayuda a su papá.

"Mis amigos me gritaban que fuera a buscar ayuda y dije 'oh no' y corrí", declaró Maddox, de 12 años.

La niña volvió hasta su apartamento para darle aviso a su padre, quien saltó la cerca para entrar en la piscina y sacar a Xavier del agua. Posteriormente, Tom realizó RCP durante casi 3 minutos hasta que el niño comenzó a respirar nuevamente.

Tanto Tom como su hija Maddoz recibieron un reconocimiento por “su heroísmo” por parte del Cuerpo de Bomberos de Lawrence-Douglas. Entre tanto, la mamá de Xavier, Alexis, le agradeció a Tom por salvar a su hijo.

“Es mi mejor amigo, así que no sé qué haría sin él (…) Nunca pensé que sería capaz de meterse en la piscina”, declaró Alexis para el mismo medio.

De acuerdo con la Alianza Nacional para la Prevención de Ahogamientos (NDPA), este tipo de accidentes son la principal causa de muerte de todos los niños entre 1 y 4 años.