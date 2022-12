Venció a la anorexia, es una violinista virtuosa y estrella en Youtube

Quién diría que Lindsey Stirling quiso, algún día, acabar con su vida. Sufrió de anorexia a los 20 años; ya en los huesos, fue hospitalizada a los 23. Hoy, con 29 años, no solo ha superado la enfermedad. Es una virtuosa del violín, ha compuesto la música de películas como El Hobbit, también es bailarina y artista de performance.

Venció a la anorexia y empezó a ganar seguidores en Youtube, donde su canal supera los siete millones de suscriptores.

Su trastorno la llevó a enfrentarse cara a cara con la muerte, como lo cuenta en su libro The Only Pirate at the Party. “Muchos te dirán que es una enfermedad para siempre, pero yo la he superado”, afirmó Stirling.

Para esta violinista, la verdadera belleza nace del corazón y tiene en la música una de sus expresiones más claras.

Hallelujah, su más reciente video, ha logrado 2,1 millones de reproducciones en internet.

Así celebra la Navidad el bebé milagro

La madre de Jaxon Emmett Buell, conocido como el bebé milagro, publicó en su perfil de Facebook el encuentro del niño con Papa Noel. Lo hizo para recordar que esta es la segunda Navidad que celebra al lado de su hijo.

El mundo conoció a Jaxon en septiembre pasado, cuando su familia decidió compartir la historia de superación y esperanza que le precedía.

Jaxon nació con anencefalia, una rara malformación congénita y ha logrado vivir contra todo pronóstico médico.

Hoy, a sus 15 meses, es un niño fuerte que disfruta cada momento que le da la vida.

¡Fórmula mágica para que no perder su maleta!

“Este hombre es todo un genio”, según el usuario jew3lr0se que publicó en Imgur la fotografía de un viajero con su maleta de mano, en la sala de espera de un aeropuerto. Lo que realmente llama la atención es, por supuesto, su equipaje.

Is also a shrine to your former self

Tal parece que este pasajero encontró la fórmula mágica para evitar el robo o la pérdida de su maleta, ampliando una foto suya de cuerpo completo e imprimiéndola en la valija.

¿Por qué no se nos había ocurrido antes?

Dulces sueños de un cachorro de oso polar

¿Qué sueñan los osos polares? La respuesta parece tenerla los cuidadores de un cachorro del zoológico de Columbus, Ohio (EE. UU.). Los ruidos que emite este bebé mientras duerme son, según ellos, una expresión de alegría.

POLAR BEAR CUB UPDATE: At 5 weeks old, the polar bear cub is doing very well; she weighs a little over 4 pounds and measures 16 inches long! Both eyes have started to open as of yesterday, but they are not fully open yet. The care staff says the sound that she makes in the video is of contentment. Her motor skills are improving each day and she has started trying to stand up on all fours, especially when she’s ready for her next meal! She is on six feedings a day, every four hours. The team has been evaluating her daily needs and provides care 24/7.Posted by Columbus Zoo and Aquarium on Viernes, 11 de diciembre de 2015 https://www.facebook.com/columbuszoo/videos/10153317793647106/

La cría, de cinco semanas de nacida, cuatro libras de peso y 16 pulgadas ha sido presentada oficialmente en las redes sociales con esta siesta enternecedora.

El video, publicado por el zoológico en Facebook, alcanzaba este martes 1,4 millones de reproducciones.