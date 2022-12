Ver menos televisión y más porno, la polémica invitación de este concejal

Discutía en Twitter con una cuenta satírica cuando se le fueron las luces. Pese a ofrecer disculpas, las críticas no tardaron en aflorar.

“Mis disculpas, me he dejado llevar por la confianza que sin lugar a dudas no tengo, le debo un café”, escribió el concejal español José María Córdoba tras la insólita publicación.



Mis disculpas, me dejado llevar por la confiaza que sin lugar a dudas no tengo, le debo un cafe por la salida de tono. — Jose Mari Cordoba (@jmcordobaa) June 15, 2017

Córdoba ejerce como cabildante en la ciudad ibérica de Lleida y la discusión en la que se vio envuelto inició cuando @PostureigLleida criticó a una universidad que no adhirió al referendo que busca la independencia de Cataluña.

El irónico trino, que al parecer pedía analizar la decisión con otra perspectiva, fue el siguiente:



Menos TVen3 y mas REDTUBE, hay un video de la mujer araña haciéndolo con el hombre invisible que hará que veas el mundo con otra prespectiva — Jose Mari Cordoba (@jmcordobaa) June 15, 2017

De inmediato, la extraña invitación, produjo un reclamo.



Usted es regidor de la @paerialleida y me habla de porno sin conocerme de nada? Se le ha ido la olla señor? — Postureig de Lleida (@PostureigLleida) June 15, 2017

Córdoba hace parte del partido político Ciudadanos, el cual se define de centroizquierda.