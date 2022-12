Viaje épico por Colombia: Caroline Casey llegó al #OYW2017 para demostrar que no existen imposibles

Esta consejera irlandesa lucha para que personas en condición de discapacidad sean reconocidas como iguales en el mundo empresarial.

“Estoy en Colombia lanzando una campaña llamada ‘Valuable’ que es un llamado internacional para que los empresarios reconozcan el valor de un billón de personas en el mundo en condición de discapacidad.

Tengo un día aquí en el One Young World. El 6 de octubre en el escenario principal para hacer este llamado.

Y la razón por la que estoy hablando con ustedes es porque hace poco terminé un viaje de 1.000 kilómetros en mi regreso de Cartagena hasta Bogotá, hace dos días. Lo hice porque quiero comenzar una conversación global, para hacer tanto ruido como pueda antes de que me presente el 6 de octubre. No solo en Colombia, sino fuera de Colombia.

En este viaje épico estuvimos recogiendo los pasos de Simón Bolívar, un viaje épico de cambio y transición. Esta ha sido una aventura extraordinaria para mí. Pero la mejor parte de todo fue la gente que conocí en ese viaje de 30 días, que fueron 1.200 kilómetros recorriendo este maravilloso país que es Colombia y que ha hecho posible esta campaña. Ya hemos alcanzado 30 millones de personas en cuatro semanas, estoy demasiado orgullosa”.

¿Cómo terminaste siendo defensora de las personas en condición de discapacidad?

"Fue más o menos por accidente, nací con una rara condición. Puedo ver, pero bastante poco. Mis padres nunca me dijeron que tenía esta discapacidad visual, tampoco me llevaron a una escuela especial. Lo descubrí por accidente cuando tenía 17 años.

A esa edad no quería saber nada de la discapacidad y odie el tema por 11 años. Fui a una escuela de negocios y terminé en Accenture, una consultora internacional. Y justo cuando estaba en el negocio mis ojos se complicaron y finalmente ‘salí del closet’, acepté y admití mi condición. Fue un viaje realmente duro y cuando finalmente hice eso tuve mi primera aventura que fue viajar a lo largo de India subida en un elefante, me convertí en Mowgli del ‘Libro de la Selva’. Después de esa aventura me dije no puedo volver a la compañía porque en el proceso de aceptar mi discapacidad aprendí de la exclusión de un billón de personas en el mundo que viven en condición de discapacidad.

Entonces quería tratar de hacer una pequeña contribución para lograr el cambio. Yo creo que ese cambio puede ser posible teniendo al mundo de los negocios involucrado en esta conversación".

Muchas personas en condición de discapacidad están viéndola, ¿qué decirles para que puedan cumplir sus metas?

"Estuve en una posición en la cual odié mi discapacidad por mucho tiempo porque estaba preocupada de que esta me detuviera y me impidiera alcanzar mis objetivos. Incluso acá en Colombia, cuando iba por la mitad de mi viaje, tuve un momento complicado, tenía miedo de decirle a mi equipo porque no quería que me vieran como una persona débil.

Lo único que puedo decir es que cada uno de nosotros tiene sueños, ambiciones, talentos, habilidades y potencial. Ninguna persona puede definirse por su condición médica. Nosotros somos mucho más que eso. El único consejo que puedo darles es escúchense a ustedes mismos, no dejen que nadie determine lo que ustedes quieren ser o lo que son. Encuentren a personas como ustedes para apoyarse porque eso es realmente importante, busquen modelos a seguir.

Nosotros no podemos cambiar lo que nos pasó, pero podemos tomar una decisión, cómo responder a ella. Nunca dejes que nadie te diga qué soñar o quién ser. Es tu decisión. No es fácil, a veces es demasiado difícil, pero no renuncien, recompónganse. Ustedes son más fuertes de lo que creen".