Viajó kilómetros para conocer al novio de internet y este la rechazó por usar muchos filtros

Una usuaria de TikTok, identificada como ninoska_lamaestra1, reveló una decepción amorosa después de que decidió viajar varios kilómetros para conocer personalmente a su novio, con quien inició una relación por internet. Sin embargo, este la rechazó porque supuestamente utilizaba muchos filtros en sus redes.



La mujer, quien es una madre soltera de 3 niños, viajó desde Massachusetts hasta Washington D. C., Estados Unidos, después de que su novio le pagó el tiquete de avión.

En el video que subió a redes se ve a la madre caminando en el aeropuerto de Washington D. C. con sus maletas y decepcionada, porque su novio no quiso conocerla ni hablar con ella al verla por primera vez, ya que no lucía como en las redes sociales y le terminó la relación.

“Para el chico que me pagó el vuelo a Washington D. C. y no quiso nada conmigo después de conocerme sin filtros. En realidad soy culpable por abusar de los filtros. Debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo”, escribió la usuaria en el clip.

El clip ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones y miles de comentarios, algunos dándole ánimo, pero otros sí la criticaron por no mostrase como realmente es al utilizar los filtros.

