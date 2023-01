Víctimas de matoneo protagonizan comercial en el que les responden a sus atacantes

Todos han recibido comentarios humillantes de gente que ni conocen, pero han encontrado la mejor fórmula para neutralizarlos. Así funciona #ILoveYouHater

“No importa lo que digan, hay que mantenerse fresco”, reza esta campaña de una popular bebida que busca inspirar a miles de personas en el mundo que han sido víctimas de los llamados haters, para enfrentar sus ataques en las redes sociales.

Entre los protagonistas de este comercial están: Rocío Velásquez, una nadadora olímpica española; Nico Moldestein, bailarín de pole dance francés; Liz Romer, surfista sueca, y el equipo de fútbol femenino CE Sant Gabriel.

Ellos decidieron responder a las burlas y al desprecio que destilan los haters en sus comentarios. Y lo hicieron con amor y una especie de ironía sana.

El objetivo de la campaña es desestimular el matoneo con acciones que no tengan nada en común con el odio.

Será por eso que al comercial lo acompaña de fondo el tema musical All you need is love, de Los Beatles.