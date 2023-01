Video del momento en el que luchador se rompe el cráneo tras un feroz ataque

Shawn Phoenix saltó desde las cuerdas para golpear a su oponente, pero siguió derecho y azotó su cabeza de forma violenta contra el suelo.

Más allá de un deporte, la lucha libre tiene fama de ser un gran show coreografiado en el que los luchadores realmente no se golpean, sino que recrean con bastante espectacularidad sus combates. Sin embargo, eso no garantiza que la cosas no puedan salir mal, es el caso de Shawn Phoenix, de 27 años.

El pasado 6 de octubre, el joven luchador fue uno de los miembros del cartel del IWC Unbreakable de Pittsburg, Estados Unidos. Allí se enfrentaba, haciendo pareja con Dan Hooven, a la dupla conformada por Atticus y Otis Cogar.

En medio de la pelea, uno de los Cogar quedó recostado sin fuerzas en una mesa fuera del cuadrilátero. Phoenix al ver a su oponente desprevenido, decidió trepar las cuerdas y atacarlo con su popular salto 450°. Sin embargo, el contrario alcanzó a esquivar el ataque y el luchador siguió derecho rompiendo la mesa y cayendo violentamente.



El golpe fue violento. Phoenix estrelló su cabeza contra el suelo quedando inconsciente. De inmediato fue llevado a un centro hospitalario. Allí se descubrió que el malherido luchador tenía una fractura en el cráneo, una hemorragia cerebral y pérdida auditiva en uno de sus oídos.

Tras seis días en el hospital, Shawn fue dado de alta. Sin embargo, la recuperación fue más demorada.

“Si otras personas pueden aprender de mis errores, si es la forma que ellos necesitaban para caer en cuenta de su vida, entonces no me arrepiento. Viví y aprendí. Solo espero que cosas buenas puedan venir para los otros”, declaró Shawn Phoenix a través de su cuenta de Twitter.

A pesar de que el accidente fue en el mes de octubre, soló hasta hace dos días la organización del evento decidió hacer público el escabroso momento.