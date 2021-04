Video no apto para quienes sufren de vértigo: rescate extremo para estos varados en montaña rusa

The Big One, la montaña rusa más alta del Reino Unido, se varó a 60 metros de altura. Los afectados, entre risas y temor, grabaron lo que ocurrió mientras aguardaban a ser rescatados, aunque no imaginaron la forma cómo pasaría.

Las imágenes se hicieron virales.

Empleados del parque tuvieron que escalar para auxiliar a los afectados que, en fila india, bajaron por una rampa lateral de la atracción mecánica.

Querían emociones extremas y las tuvieron.