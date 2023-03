Video viral de cómo comer cono de helado con cuchara desata graciosos memes en redes sociales

Una curiosa tendencia se ha tomado las redes sociales luego de hacerse viral un video donde una cuenta en TikTok, sobre consejos de etiqueta, indicó que para comer helado en cono, de “forma elegante”, se debería usar cuchara.



“Si queremos comer de forma elegante y con clase usa una cuchara hasta finalizar el cono”, se lee en la publicación.

Sin embargo, a muchos no les cayó en gracia el consejo y los comentarios no se hicieron esperar: “Para esa gracia se pide en vaso”; “Dios, el helado se come de la manera que más te sientas cómodo”; “¿por qué complican cosas tan sencillas como comerse un helado?”.



Además de las críticas, muchos reaccionaron con graciosos memes.

Memes por video viral de comer cono de helado con cuchara. Tomada de redes

Fino. pic.twitter.com/YkYq36MqAO — D a n i e l a (@danymiranda1807) March 30, 2023

Deberían bloquear, esa cuenta de tiktok . Primero se les derrite el helado antes de que se lo terminen con esa cucharita. pic.twitter.com/0P8rcDMTA2 — Nube Stephanie 🐋ᴾʳᵒᵒᶠ (@NubeEstefania) March 30, 2023

Publicidad

Otra discusión que se suscitó en redes también por el helado fue por cuenta de la Real Academia de la Lengua Española, que señaló que para referirse al elemento con el que se sirve el helado se utiliza la palabra funderelele. Muchos aseguraron no conocer este término hasta ahora.

“Para referirse al objeto de la imagen, usado para servir helado en forma de bola, a veces se emplea «funderelele» (voz cuya incorporación al diccionario académico está en estudio). ¿Cómo lo llaman ustedes?”, indicó la RAE en su cuenta de Twitter.

Concepto de la RAE. Tomada de Twitter

En este caso los cibernautas refutaron a la RAE:

Respuestas a la RAE. Tomada de Twitter

Publicidad

Respuestas a la RAE. Tomada de Twitter.

En otras historias virales, una quinceañera terminó plantada por los invitados , pero extraños llegaron a celebrar con ella.

Una cuenta de Facebook llamada Apodaca en Alerta compartió que los allegados de la joven no llegaron a la celebración, por lo que invitaban a los internautas a asistir al evento.

Para sorpresa de todos, una suma bastante elevada de personas llegó al sitio donde se llevaba a cabo la ceremonia.



Publicidad

“Ya no se está permitiendo la entrada, ya se llenó”, actualizó la cuenta de Facebook.

Pese a que el panorama para la quinceañera inició siendo desalentador, gracias a los extraños, la joven pudo disfrutar de la velada con una sonrisa en el rostro.