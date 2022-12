Vínculo entre un hombre y su perro trasciende la muerte

Pocas cosas tan poderosas como el amor de una madre o el vínculo afectivo que establecen los seres humanos con sus mascotas. Hoy, vamos a hablar de esto último.

Un anciano y su perro han sido compañeros inseparables durante años hasta que la fatalidad toca a la puerta. Frente al hospital y soportando el sol y la lluvia, la mascota espera a que su dueño aparezca.

Esta historia hace parte de un video con el que la Fundación Argentina de Trasplante Hepático (FATH) busca fomentar la donación de órganos.

El corto continúa. El hombre mayor había pedido en vida que sus órganos fueran donados. Voluntad que se cumplió tras su partida.

El perro, que permanece imperturbable junto a la puerta del centro médico, se levanta de repente, bate su cola y se lanza a los brazos de una mujer convaleciente que acaba de salir en silla de ruedas.

Un final que da por entendido que el acto de donar órganos va más allá de la muerte.

Dirigido por Rodrigo García Saiz y producido por DDB Argentina, el corto titulado The Man and The Dog (El hombre y el perro) comienza a hacerse viral con su mensaje cargado de emotividad.

¡Delirante! Así es el nuevo video de seguridad de la aerolínea Delta

Para nadie es un secreto que las redes sociales mueven masas y la firma aérea Delta lo ha sabido capitalizar con el lanzamiento de un video de seguridad repleto de memes.

El gato Nyan, el bebé bailarín en 3D, el reto del cubo del agua helada y el Harlem Shake son algunos de sus protagonistas.

Sin duda, una apuesta a la viralidad.

El video, que se titula The interntest safety video on the Internet (El video de seguridad más ‘interneteado’ de Internet), ha superado el millón de reproducciones en menos de 24 horas.

Antes y después del maquillaje

¿Hace milagros el maquillaje? ¡Por supuesto! La prueba reina la tiene una joven coreana que decidió revelar uno de sus secretos mejor guardados.

En un video de menos de tres minutos, retira el maquillaje de la mitad de su rostro y deja a la vista una metamorfosis kafkiana.

Para los que creen que se trata de un montaje, hay que decirles que no hay tal. Es real y este lunes alcanzó tres millones de reproducciones.

Bien reza el dicho: nada es lo parece.

Graduación accidentada

Graduarse de la secundaria no es un tema menor, especialmente para las adolescentes que quieren destacarse en ese, su gran día. Una de las bachilleres, perteneciente a la escuela Mansfield High, de Texas (EE. UU.), decidió lucir los tacones más altos que pudo conseguir en el mercado.

Su caminata por el escenario deportivo donde se celebraba la gala se convirtió en una verdadera tortura.

Era cuestión de segundos que el público presenciara su caída… inevitable.

La joven perdió el control de sus plataformas y sufrió un accidente que la mandó directo a un centro médico. Logró lo que quería: llamar la atención, pero ¡a qué precio!