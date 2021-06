Historia de joven de 19 años que asegura ser amante de millonario mexicano se hace viral

La supuesta historia que una joven de 19 años que cuenta en una entrevista lo que ha vivido siendo amante de millonario mexicano se ha vuelto viral. Asegura, de manera anónima, que el magnate, que es casado, le da dinero ilimitado cuando ella lo requiere.

Durante la entrevista, realizada por la productora Badabun, la joven aseguró que su amante es dueño de una cadena de supermercados y es capaz de darle cualquier cosa que ella le pida. No obstante, dice que le dejó claro que solamente puede estar con ella y su esposa.

“El dinero es ilimitado, me dio una tarjeta de crédito, gasto sin límite. Me dio un apartamento, un carro, me tiene bien cuidada, no me hace falta nada. Sabía que era casado, yo era una cajera de los supermercados e hice de todo para que me viera. No me importa que sea casado, así solo lo veo una vez a la semana y el resto salgo y me divierto con mis amigas”, señala.

Además, afirma que su amante, según Wikipedia, tiene 62 años y que no le gustaría que el millonario dejara a su esposa para formalizar una relación.

“Me gusta disfrutar mi vida, mi juventud. Yo me divierto. Mi mamá se hace a una idea, pero como él ayuda a la familia, no me dice nada. Soy solamente exclusiva de él. El que paga, manda”, comenta en el video publicado por la productora que suele hacer registros con tono humorístico.

Aunque el clip está titulado 'Entrevista a la novia de un millonario', el tono del mismo y las publicaciones previas de esta página web le han restado credibilidad a la historia. Muchos internautas se han remitido solo al contenido de la supuesta entrevista, comentando la situación que vive la joven, pero otros sí han cuestionado la veracidad de la información y han dejado reacciones en tono de burla.

Publicidad

Véalo completo aquí .