¿Vivir en paradisiaca isla griega con todo pago? Si le gustan los gatos este trabajo es para usted

Un santuario de felinos en Syros busca quien cuide y alimente a sus peludos habitantes. A cambio, se ofrece salario, vivienda y automóvil.

God’s Little People Cat Rescue está ofreciendo la posibilidad de cuidar a 55 gatos en su hogar de la isla griega de Syros. En retorno no solo recibirá salario sino también una moderna casa con vista al Mar Egeo y todas las comodidades. También se entrega un carro para los desplazamientos.

“Sin duda lo disfrutará más si es una persona que aprecia la naturaleza, le gusta la tranquilidad y disfruta en su propia compañía”, escribió Joan Bowell, fundadora del santuario en el que los animales caminan libremente por todos lados.

“Hay que decir que también lo acompañarán un grupo de gatos en la casa”, añade el aviso.

No es sorprendente que el puesto haya atraído la atención de cientos alrededor del mundo, después de que fuera publicado en Facebook hace algunas semanas.



Bowell busca a una persona mayor de 45 años que no solo le gusten estos animales, obvio, sino que también sea capaz de atrapar o manejar los ferales o que no son muy sociables.

Saber de “psicología de gatos” y tener habilidades de “encantador de gatos” son indispensables para lograr el trabajo.