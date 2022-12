¿Ya nos sigue? Noticias Caracol, número uno en Twitter

El 2 de diciembre de 2008 nació @NoticiasCaracol . Desde entonces -y sin detenerse un solo día-, les ha contado a los colombianos, minuto a minuto, los hechos más importantes.

Hoy, esta cuenta en Twitter supera los cuatro millones de seguidores.

"Cuatro millones de seguidores en Twitter no solo nos consolida como la principal de medios de Colombia en esta red social, sino que además nos garantiza más del 50% de la población activa en Twitter", dice Diego Carvajal, gerente de portales en Caracol Televisión.

A través de @NoticiasCaracol, los tuiteros han convertido en tendencia acontecimientos como las elecciones presidenciales con la etiqueta #ColombiaDecide .

También, el triunfo de Nairo Quintana en el Giro de Italia. Y qué decir de la #Fiestadel Gol con las hazañas de la selección Colombia en Brasil.

"@NoticiasCaracol se ha convertido mucho más que en una fuente informativa. Es el espacio donde nos encontramos con nuestros usuarios para compartir las emociones que generan, por ejemplo, los triunfos deportivos, pero también las cosas que nos duelen", manifiesta el socializador Gelber Rodríguez, uno de los administradores de contenido de la cuenta.

Y es que los usuarios han creado un vínculo profundo con @NoticiasCaracol. Allí, encuentran información al instante y un espacio para expresar libremente sus opiniones.

Son cuatro millones de razones más para decirles a ustedes ¡Gracias!

¡Se salvan de ser alcanzados por un rayo!

Una pareja que disfrutaba de sus vacaciones en la localidad mexicana de Akumal estuvo a punto de ser impactada por un rayo.

Sucedió en la laguna de Yal-Kú, donde los jóvenes se grababan con un celular en medio de la lluvia.

Una poderosa descarga eléctrica cayó a pocos metros de donde se encontraba la pareja que, literalmente, casi se muere del susto.

Este video , subido a YouTube por el usuario Luis Morales Fukutake , suma ya más de dos millones de visitas.

Rollie, el armadillo más tierno

Rollie es un pequeño armadillo al que le encanta jugar. Así queda demostrado en un video que lo muestra hiperactivo con un muñeco de goma.

El animal es una de las atracciones del New Zoo and Adventure Park , en Green Bay, Winsconsin (EE. UU.).

Una joven que hizo allí sus pasantías grabó a Rollie hace dos meses y lo convirtió en una celebridad. Disfrute usted también del video de este armadillo juguetón.