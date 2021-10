Ahora no

Yanira Berríos, la salvadoreña que se volvió viral en Tik Tok: "Las marcas no me quieren pagar" En entrevista con Noticias Caracol Ahora contó cómo ha sido su salto a la fama, con lo bueno y lo malo. Su popular video tiene más de 3 millones de 'Me gusta' en la reconocida plataforma.