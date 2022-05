Yeferson Cossio es el dueño del celular más costoso de Latinoamérica

"

Los internautas generaron un revuelo en los comentarios de la publicación de Cossio

Uno escribió: “Con esa plata me paga la universidad y me saca a vivir”. Otro mencionó: “Para que se lo boten haciendo una broma”, y alguien más redactó: “la gente ya no sabe en qué gastar el dinero”. Algunos manifestaron que están muy felices por su nueva compra y que desean llegar a ser como él.

Noticias Caracol - Instagram: @amady_luxury