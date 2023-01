“Yo no pedí venir al mundo”: este joven demandó a sus padres por haberlo concebido

Raphael Samuel dice que no les debe nada porque “nací del fruto de su alegría y placer”.

Aunque el hombre, de 24 años, señala que la relación con sus padres es “buena y con mucho diálogo”, los demandó porque “yo no pedí venir al mundo”.

“Amo a mis padres y tenemos una gran relación, pero ellos me tuvieron por su alegría y su placer. Mi vida ha sido asombrosa, pero no veo por qué debería haber pasado una vida en la que tuve que ir al colegio, conseguir una carrera, cuando no lo pedí”, dijo Samuel en entrevista con The Print.

El joven asegura que el objetivo de la demanda es “hacer conciencia de que los niños se convierten en juguete de entretenimiento de los progenitores”.

El sujeto, quien también es youtuber, vive en Nueva Delhi, India, y hace parte de un movimiento antinatalista, el cual busca que los residentes de ese país frenen el “aumento excesivo de población”.

“La procreación es el acto supremo del mal”, dice Samuel a través de su perfil en Facebook, donde usa una barba falsa y gafas para sus videos.



En este video explica por qué demandó a sus padres: