“Yo soy tu amigo fiel”: tierna imagen de 4 perros esperando a su dueño en la puerta de un hospital

Una empleada de un centro salud registró la conmovedora escena que se ha vuelto viral en redes sociales.

Cuando Ana Cristina Mamprim, recepcionista del Hospital Regional Alto Vale de Río du Sul, en Brasil, se disponía a salir de turno a las tres de la mañana fue testigo de una imagen que no pudo dejar pasar: en la puerta del centro asistencial esperaban cuatro perros.

Publicidad

Ante el inusual suceso, Cristina preguntó la razón de la visita de los canes. Sus compañeros le contaron que, durante su hora de descanso, un habitante de la calle ingresó por urgencias y consigo venían los animales, a quienes les impidieron la entrada, pero muy juiciosos esperaban la salida de su amo.

“Con tanta gente mal por ahí, me encontré con esa escena. En el hospital en el que trabajo, a las tres de la madrugada, mientras su dueño (habitante de la calle) estaba siendo atendido, sus compañeros esperaban en la puerta”, escribió Cristina junto a la tierna fotografía que compartió en su perfil de Facebook.

La mujer añadió que, pese a que el hombre deambulaba por la ciudad, ni el frío, los dolores o el hambre les impidió a sus fieles amigos seguir a su lado.

“Una persona simple, sin lujo, que depende de la ayuda para vencer el hambre, tiene a su lado los mejores compañeros, y el intercambio es recíproco", resaltó.

Publicidad

Y terminó contando que el sujeto “nos confesó que deja de comer para alimentarlos. No sé cómo es su vida, porque está en la calle, y no me importa ni lo juzgo, pero admiro el respeto y el amor que tiene por sus mascotas. Verlos así, esperando en la puerta, solo muestra lo mucho que son bien cuidados y amados”.