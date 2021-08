Zaid García, el joven que sobrevivió contra todo pronóstico a quemaduras que sufrió siendo bebé

Zaid García sobrevivió contra todo pronóstico a las quemaduras que sufrió cuando apenas era un bebé. Mientras dormía en su cuna, una vela le cayó encima. Ocurrió en una humilde vivienda de una comunidad indígena en México.

Hace dos años su historia salió a la luz gracias a una organización llamada Special Books by Special Kids (SBSK) y fue así como recaudó el suficiente dinero para pagar su tratamiento médico y cumplir su sueño de ayudar a otras personas.

“Sé que mucha gente me ve y piensa que cuando me miro al espejo digo ‘No me veo bien’, pero yo me siento bien con quien soy”, afirma Zaid García.

Reconoce que le tomó tiempo aceptarse, “no voy a mentir”. “Antes solía decir ‘Me rindo’, pero después, lentamente, empecé a aprender que no debía sentirme mal, no debía deprimirme, debía levantarme”.

Por la gravedad de las quemaduras, aunque no perdió los ojos, los médicos decidieron taparlos con su piel. Espera algún recuperar la vista y confía en que la medicina mejore para que la cirugía sea exitosa.

Por ahora, dice, “puedo ver sombras y luces”.

Ahora, Zaid García, radicado en Texas, Estados Unidos, junto a su mamá, asegura estar “listo para el mundo. Estoy listo para mostrar que puedo hacer algo”.

“Antes decía que no era nadie, pero ahora puedo decir, este soy yo, Zaid”, sostiene emocionado por lo que le depara el futuro.

Además, agradece la ayuda que ha recibido en los últimos dos años, incluida la del actor Jared Leto.

“Mucha gente es buena y creo que, si podemos ayudarnos unos a otros, podemos hacer del mundo un mejor lugar”, afirma.

“Compartan amor, paz, seguridad y esperanza y siempre crean en ustedes mismos”, recalca Zaid García.