¿Cómo cuidar la higiene de las mascotas en época de coronavirus?

En medio de la pandemia del coronavirus se volvió costumbre que las personas, al llegar de la calle, se roceen con alcohol y otros productos para la desinfección. Muchos están haciendo lo mismo con sus mascotas, una práctica nociva teniendo en cuenta que se trata de organismos distintos.

Las consultas por dermatitis y problemas en las huellas de perros y gatos han aumentado debido al contacto de las mascotas con estos químicos. Es por eso que los expertos recomiendan estar alerta con la limpieza, pero que esta no sea excesiva.

La recomendación es bañar a los perros normalmente con el jabón destinado para ellos. Cuando lleguen a casa, limpiarlos con pañitos húmedos también fabricados específicamente para mascotas.

En cuanto a los gatos, se puede hacer una limpieza con agua jabonosa, pero que no queden residuos en la piel. Si llegan de la calle, limpie entre sus dedos y almohadillas con un trapo humedecido.

Vea aquí: ¿El contacto entre mascotas y personas contribuye a expandir la pandemia de coronavirus?

Se ha dicho erróneamente que estos animales pueden transmitir el coronavirus , pero el infectólogo Carlos Pérez tiene un mensaje contundente: “No hay ninguna posibilidad hasta ahora en que una mascota pueda transmitir el virus. Indudablemente no va a ocurrir. Por eso con las mascotas no hay sino que consentirlas y quererlas porque las mascotas no transmiten el Sars-CoV-2 a seres humanos”.