¿Cómo proteger a sus mascotas del sonido de la pólvora?

Muchas mascotas se pueden infartar debido a las explosiones de la pólvora, hay otros que pueden entrar en un cuadro conocido como secuestro emocional, en el que bajo el efecto de hormonas del estrés, como cortisol o adrenalina, huyen sin control y se pierden. Otros, en la huida, pueden terminar atropellados.

Perros y gatos escuchan entre 3 y 5 veces más que los humanos. Para ellos es como estar metidos en un campo de guerra.

“Pueden llegar a sufrir muchísimo con este sonido, así como las aves se pueden desorientar, incluso animales de granja como los caballos y las yeguas, que pueden llegar a abortar en situaciones como esta”, comentó Carolina Alaguna, médica veterinaria y etóloga.

Es importante realizar una preparación para mitigar el impacto de la pólvora, crear una zona segura para sus mascotas. En un baño, debajo de la cama, una habitación e incluso un clóset.

En dicho lugar puede colocar su cama, juguetes, agua, comida, además de una prenda con su olor. Asegure muy bien las puertas y ventanas de la vivienda.

“Podemos utilizar también aromaterapia, feromonas terapia floral. La aromaterapia y todo lo que utilicemos debe ser de uso veterinario”, añadió Carolina Alaguna.

Publicidad

Redirija su atención hacia el juego o a la comida y ponga música de relajación. Hay listas de reproducción para tranquilizarlos. Tenga mucho cuidado con el uso de sedantes, podría intoxicar a su mascota, además, lo único que hacen es inhibir la respuesta física.

“Esto significa que el animal no puede huir, no puede moverse, no puede reaccionar ante el miedo, pero se sigue dando cuenta de todo lo que está pasando”, dijo la médica veterinaria.

Un remedio de emergencia que se puede utilizar en la terapia floral o también conocida como gotas de rescate de uso veterinario.

“Lo podemos conseguir en una veterinaria o en una droguería homeopática, siempre haciendo referencia a que es para un animal de compañía. El rescate de urgencia se puede dar 10 gotas durante 15 minutos por las primeras 2 horas y después cada 6 horas como mantenimiento”, concluyó Alaguna.

Si sus mascotas pasan de un estado de miedo a una fobia incontrolable, en la que hay salivación excesiva, temblores, taquicardia e incluso estados de agresividad, debe consultar con urgencia al médico veterinario, incluso para evitar un infarto.

Es muy importante que estén acompañados y dentro de casa, nada de patios, terrazas o balcones, siempre con su placa de identificación.

Publicidad

Procure no abrazar a sus mascotas o consentirlas demasiado, esto afianza su comportamiento. Su voz debe ser tranquila para que les transmita seguridad.