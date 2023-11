Consejos para pasear a su perro: consiga hacerlo como un profesional

Una de las actividades más constantes, especialmente para los dueños de perros, es sacar a pasear a sus compañeros caninos varias veces al día, ya que esto es fundamental para la calidad de vida de su mascota. Además de brindarles ejercicio, estos paseos les permiten interactuar con otros perros y conocer su entorno, lo que fomenta la socialización y evita problemas a largo plazo.

No obstante, pasear a su perro no es una tarea sencilla, requiere tiempo, paciencia y tolerancia. Esto se debe a que su amigo peludo puede no estar acostumbrado a estas actividades, por lo que es importante empezar a implementarlas desde temprana edad haciendo que el proceso sea más llevadero tanto para usted como para su mascota.

¿Cuándo es apropiado comenzar a pasear a los perros jóvenes?

Para determinar el momento adecuado para iniciar los paseos con un cachorro, es aconsejable consultar al veterinario. El profesional podrá ofrecer orientación sobre cuándo es seguro empezar a sacar al perro. En general, se suele recomendar esperar hasta que el perro haya recibido todas sus vacunas para minimizar posibles riesgos.

Cuando se decida llevar por primera vez a su mascota al exterior, es esencial hacerlo de forma gradual para que se adapte al entorno. Inicialmente, una opción recomendada es cargarlo en brazos para que se familiarice con la nueva experiencia.

Siendo así, aquí le traemos algunos consejos que podrán funcionar para ese proceso que está llevando a cabo con su mascota:

Comience el paseo con calma y sin estrés

Comenzar el paseo con serenidad es esencial para los dueños de perros. Los caninos suelen sentir una gran excitación al anticipar el momento del paseo.

Para evitar ser arrastrado por la correa, con el perro tirando en todas direcciones, es importante esperar hasta que el perro se haya tranquilizado antes de ponerle la correa. Una vez que la emoción haya disminuido, usted estará listo para iniciar el paseo de manera controlada y relajada.

Permita que su perro explore y sea libre

Cada perro, en su esencia, alberga un espíritu explorador. Por esta razón, cuando salen a pasear, disfrutan investigando todo lo que se cruza en su camino. Es fundamental que usted fomente esta naturaleza exploradora y le permita marcar su territorio, seguir rastros de olores diversos y relacionarse con otros compañeros peludos.

Establezca una rutina de paseos

Es recomendable que usted saque a su perro a pasear en tres ocasiones a lo largo del día: por la mañana, en la tarde y en la noche. Los paseos matutinos deben ser los más extensos y estimulantes, con una duración óptima de entre 15 y 40 minutos.

Los paseos a medio día se centran en permitir que su perro haga sus necesidades, por lo que un período de 10 a 15 minutos suele ser suficiente.

Por otro lado, los paseos nocturnos contribuyen a relajar a su mascota, por lo que es aconsejable que sean de mayor duración.

Mantenga a su mascota siempre con correa

Es fundamental que usted mantenga a su mascota con correa en todo momento, especialmente en lugares concurridos como parques, donde existe una gran afluencia de personas y otros perros. Esto le permitirá prevenir posibles accidentes o conflictos.

¿Qué necesita para pasear a su perro?

En la actividad de pasear perros, existen elementos y herramientas que le facilitarán la tarea:



Correa: resulta esencial para prevenir posibles conflictos con otros perros o personas.

Bolsas de plástico: dado que es probable que su perro necesite hacer sus necesidades durante el paseo, requerirá bolsas para recoger los desechos.

Agua: al igual que los seres humanos, los perros necesitan mantenerse hidratados durante la actividad física. Por lo tanto, se recomienda llevar una botella de agua.

Identificación: en ocasiones, los perros pueden escapar y perderse de vista. Por este motivo, resulta fundamental que posean algún tipo de identificación en caso de que esto ocurra.

Bozal: algunas razas de perros catalogadas como potencialmente peligrosas están obligadas a usar bozal.

¿Qué pasa cuando el perro quiere pasear en verano?

Si no toma las medidas adecuadas, las consecuencias pueden ser graves, como sufrir un golpe de calor. Gever de Pexels

A la hora de salir a la calle en verano, es crucial que usted sea extremadamente cauteloso. El calor puede tener un impacto significativo en la salud de su perro, y si no toma las medidas adecuadas, las consecuencias pueden ser graves, como sufrir un golpe de calor.

Para cuidar a su perro cuando lo lleva a lugares calurosos, es necesario: