¡Cuidado con las mascotas! Esta enfermedad podría causar daños irreversibles en los peludos

Olor muy fuerte en el hocico, falta de apetito y hasta dolor al comer, algunos de los síntomas que produce.

Son muchas las enfermedades dentales de nuestras mascotas y, gran parte de ellas, están asociadas a la acumulación de restos de comida y a la formación de placa bacteriana en sus dientes y encías. Una de las patologías más severas es la periodontitis.

Publicidad

Javier Rivas, médico veterinario especialista en odontología, se refirió a los primeros signos de esta enfermedad en las mascotas.

“Es un mal crónico. Los propietarios tienen un paciente con mal aliento o que no come. Tal vez el primer llamado de atención es que la boca les huele mal a los animales”, dijo.

Y, seguramente, muchos se preguntarán: ¿cómo puede oler bien la boca de un animal?, ¿qué es el mal aliento en nuestras mascotas?.

“Pues el mal aliento es ese olor que llamamos halitosis y que nos incomoda. Este es un aliento a veces a descomposición el cual no es agradable y lo vamos a notar”, reveló el especialista.

Publicidad

Luis Alberto Espinosa, propietario de Mia, una perra labradora, habló de cómo inició la periodontitis en su mascota: “Comenzó con un olor fétido, ya hasta la casa olía feo”.

La historia de Luis y Mia comenzó cuando él la arrebató de las calles. “Cuando la rescaté, tenía un problema de piel y tenía un problema en la boca, como si hubiera raspado paredes, yo creo que el mismo abandonó se lo ocasionó”, dijo.

Publicidad

La periodontitis afecta a perros y gatos, sin importar la raza. Esta es una enfermedad dental que aparece alrededor de los dos años y, si no es tratada de manera correcta, puede provocar la pérdida de dientes, incluso, enfermedades más graves.

“La lleve al veterinario, le hicieron una serie de cirugías, le quitaron los dientes, le sacaron una parte del hueso que ya estaba muy comprometido”, relató el dueño de Mia.

Javier Rivas, especialista, reveló que esta enfermedad no solo afecta la boca de los animales: “Por el sangrado que ahí se produce se comunica con el sistema general, entonces estas bacterias o contaminan el torrente sanguíneo y comprometen la función cardíaca y la renal”.

Por eso, al igual que a los humanos, la higiene oral en nuestras mascotas es indispensable, así lo expresó el especialista: “Básicamente se debe realizar un cepillado dos o tres veces a la semana, con esto es suficiente para reducir los riesgos”.

Publicidad

Pero tenga en cuenta no utilizar la crema dental de humanos. Existen productos que son aptos para los peludos, pero su no puede acceder a ellos no se preocupe. “Simplemente con agua, realice un cepillado suave para retirar la placa bacteriana”, recomendó el especialista en la salud.

Pero en el caso de los gatos, es diferente. “Cuando el gato está comiendo, chilla y sale corriendo. O los propietarios encuentran sangre por ahí. A veces, cuando están tocando a los gatos se siente el mal aliento”, explicó Javier Rivas.

Publicidad

Preservar la buena salud de nuestros animales de compañía es un deber y siempre es mejor prevenir que lamentar.