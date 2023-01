Desde casa: así puede contribuir a fundaciones que acogen animales en tiempos de pandemia

Las organizaciones protectoras también se han visto afectadas por la crisis del coronavirus. No tienen donaciones ni recursos, pero persisten en su causa.

El Ministerio de salud estima que en Colombia hay cerca de un millón de animales en las calles, animales que por estos días la están pasando muy mal, pues los humanos, que generalmente los alimentan y auxilian, están confinados.

Publicidad

Es por eso que la acción de las fundaciones y los protectores de animales, en tiempos de pandemia, se ha agudizado. Esta es hoy, sin lugar a duda, una labor titánica.

“En los últimos dos meses hemos evidenciado muchos casos de abandono, hemos tenido muchas llamadas de personas que necesitan nuestra ayuda para los animales que viven en sus barrios”, explica Giovanny Gutiérrez, de la ONG @TAPITASXPATITAS_COL

“Que si hay una mamita recién parida, que si hay un perro herido… los animales se están reproduciendo de manera descontrolada. El instituto de protección estaba llevando a cabo un proyecto de esterilizaciones pero, al suspenderse todo el tema, se ha incrementado bastante”, asegura Paola Castillo, de la Fundación @Doggyinhome.

Y ni qué decir de las barrigas de estos animales, muchas están tan vacías como las calles de las ciudades.

Publicidad

Lo peor de esta situación es que la economía en pique también ha tocado a las fundaciones, pues sus principales donantes dejaron de contribuir a la causa por la crisis.

Pero la adversidad no los detiene y en medio de la emergencia, cuando la prevención exige, el miedo paraliza y la incertidumbre acecha, saben que su labor cobra más relevancia.

Publicidad

“Es ahí cuando las fundaciones, los rescatistas y las personas que amamos la causa empezamos a desarrollar ideas”, dice Paola Castillo.

¿Cómo ayudar?

Siempre hay maneras de ayudar a estos animalitos que recorren al día decenas de kilómetros sin rumbo fijo. Para estas fundaciones que amparan a los que más pueden, todo suma.

“No pensar que únicamente las fundaciones recibimos dinero, no. Puedes ayudarnos reportando un caso, puedes ayudarnos con un medicamento que ya tu mascota no esté usando Si tu mascota ya se fue al cielo y quieres donar sus cosas, también las recibimos”, señala Paola Castillo.

Publicidad

Además, hacen una invitación: “cuando vea a un perrito en calle ofrézcale comida o un poquito de agua”.

“Ustedes no saben hace cuánto tiempo ese perrito no habrá tomado agua potable. Ofrezcan comida, rescaten, si no pueden rescatar, adopten, si no pueden adoptar, difundan”, agrega.