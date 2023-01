El SIDA en gatos existe: lo que necesita saber sobre este virus para que no se asuste

El temor y el desconocimiento de esta y otras enfermedades hace que muchas veces se tomen decisiones que no son las más indicadas.

El SIDA es una enfermedad viral que se transmite al igual que la leucemia por vía oral-nasal, feco- oral o por vía transplacentaria.

Si el gato tiene contacto con otro minino que tenga esta enfermedad existe el riesgo de la transmisión.

Para el SIDA felino, no existe una vacuna y tampoco hay tratamiento, lo que no quiere decir que usted no pueda vivir con su gato. No es posible que las personas lo adquieran y mucho menos los perros.

Eso sí, un gato con SIDA no puede convivir con otros gatos.

No permita que lo exploten con fórmulas innecesarias porque lo único que el felino necesita es amor y comer muy bien.