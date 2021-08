¿Está alimentando bien a su perro? Tenga en cuenta estas recomendaciones

Los perros, al igual que los humanos, requieren todos los grupos alimenticios: proteínas, fibra, calcio, carbohidratos y demás vitaminas y minerales.

Muchas veces, por desconocimiento, sus propietarios fallan en su intento de proveerle a su compañero de cuatro patas una alimentación adecuada.

Esto se evidencia en los dos principales motivos de consulta veterinaria: alergias de piel y problemas gastrointestinales (vómitos y diarreas). Lo anterior se debe a la existencia de una gran cantidad de mascotas mal alimentadas.

Debe saber que:

¿La comida NO natural o concentrado?

El concentrado no es comida de verdad. Sus ingredientes son subproductos. El pollo no es pollo, sino harina de pollo, y lo mismo pasa con el salmón, el cordero, la res, etc. Esto sumado a que está cargado de aditivos, saborizantes, colorantes y conservantes químicos.

Expertos aseguran que el concentrado para perros disminuye los años de vida del animal. No obstante, también existen opciones de mejor calidad, que son recetados para condiciones o patologías específicas. Sin embargo, son muy costosas, y por muy buenos que sean, contienen químicos.

La comida natural

En esta categoría existen 3 opciones:

BARF (cruda). Deshidratada. Pre-cocida/horneada.

Estas 3 opciones pueden prepararse de forma casera o industrial con fórmula y estándares. En el marco de las opciones naturales, los expertos consideran que el alimento horneado es el mejor, ya que este elimina el riesgo microbiológico de contaminación que existe en la comida natural cruda de la BARF. Y también porque el horneado mantiene los atributos de palatividad, es decir del sabor, que se pierde en el alimento deshidratado al extraerle el agua.

Recuerde que el alimento de su mascota no solo debe ser saludable, también debe ser delicioso para que ellos lo coman con gusto.

¿Se puede alimentar a su mascota con comida casera?

Una investigación realizada por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de California, Davis, en Estados Unidos, encontró que el 95% de las recetas caseras carecen de todos los nutrientes esenciales para los perros. A mediano plazo, pueden surgir complicaciones graves en algunos órganos por deficiencias de nutrientes y, más comúnmente, por sobredosis. Si una receta no ha sido balanceada adecuadamente, uno de los ejemplos más comunes son los cálculos y las fallas renales.