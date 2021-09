Gen W en gatos: los hace hermosamente blancos y con ojos azules, pero sordos

Una discapacidad muy común padecen algunos gatos blancos con ojos azules, el gen W, una mutación que hace que no desarrollen o que pierdan sus células auditivas, provocando que sean sordos.

“Los gatos blancos son extraños, claramente este gen lo que hace es que enmascara, en muchas ocasiones, colores que genéticamente tiene o que porta el gato”, expresó el especialista en gatos Estaban González.

Los gatos con el gen W siempre tienen las orejas fijas, nunca las mueven y, por lo general, los propietarios comentan que no son reactivos y sí muy tranquilos.

Además, otro signo es que estos gatitos maúllan mucho a raíz de la sordera.

El ser sordos no implica que no puedan tener calidad de vida. Nunca hay que pensar en una eutanasia, rechazarlos y menos abandonarlos. Eso sí, los gatos portadores del gen W no deben ser reproducidos porque con ellos también lo hace la mutación genética.

Lo más importante que hay que tener en cuenta es amarlos sin límites, no importa qué color o qué discapacidad tengan.