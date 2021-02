Las mascotas también deben ser vacunadas: tenga en cuenta esto para protegerlas

Las vacunas en los animales tienen tanta importancia como en los humanos y una de las responsabilidades de los tenedores de mascotas es cumplir con un riguroso calendario de inmunización que las proteja, tanto a estas como a las personas a su alrededor, de enfermedades.

“La importancia de vacunar a nuestros animales de compañía radica en dos factores principalmente: uno, la salud pública y, la segunda, y no menos importante, es la salud y el bienestar de nuestros animales”, señala Angélica Uribe, médica veterinaria.

Agrega, por lo tanto, que al vacunarlos se evita “que padezcan enfermedades que pueden llegar a ser mortales”.

Por ejemplo, la rabia, altamente mortal para humanos en continentes como África y Asia, o la leptospirosis son dos enfermedades trasmisibles de animales a humanos y prevenibles a través de la vacunación.

Indudablemente, el período posnatal de la mascota es crucial a la hora de aplicar las vacunas, tanto perros como gatos puede desarrollar enfermedades que comprometerían su sistema inmune.

El primer mes y medio de vida es cuando el animal se encuentra más expuesto, debido a que va perdiendo la inmunidad que le otorgó la leche materna.

“En perros y en gatos se inicia con una primera vacunación y cada 15 días se hacen refuerzos de acuerdo al protocolo que tenga el médico veterinario”, explica Angélica Uribe.

Anota que “durante la primera etapa de vacunación es importante que el cachorro no tenga contacto con animales sobre los que no se conoce su estado de salud ni su estado de vacunación”.

“Esto no quiere decir que lo mantengas alejado de la sociedad, puedes sacarlo alzado para que el reconozca texturas, rutas, sonidos, carros, otros animales, pero que no entre en contacto con ellos para que no pueda sufrir alguna enfermedad”, afirma.

Recuerda que es absolutamente necesario terminar el ciclo completo, de lo contrario es como si no se hubiera hecho nada y la mascota quedará completamente expuesta.