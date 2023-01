Mini Pigs, ¿por qué se han convertido en la mascota ideal de muchos?

“Es una sensación completamente diferente, es un ser diferente en la casa”, asegura una especialista en cerdos. Aquí le contamos.

Estos pequeños cerditos llegaron a Colombia hace menos de una década. Su furor empezó en Londres y, tras convertirse en la exótica mascota de varias celebridades en el mundo, se popularizaron como animales de compañía.

“A mí me ha ido muy bien con Pig Floyd porque es juicioso, no hace daños, es fácil de tener, hace sus necesidades en un sitio específico que le enseñamos nosotros, no ha habido ninguna sorpresa con él”, asegura Esmerada Acevedo, dueña de un mini pig.

Existen 14 razas de mini pigs, crecen entre los 35 y 50 centímetros, son hipoalergénicos, no sueltan pelo, no despiden olores porque no tienen glándulas sudoríparas y son amorosos.

A esto se suma que expertos aseguran que tienen la inteligencia de un niño de 3 años. Lo importante, dicen, es la tenencia consciente y responsable de estos animales.