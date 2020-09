Muere mujer en Colombia tras ser mordida por gato infectado con rabia: ¿cómo evitar estos casos?

Cada 28 de septiembre se conmemora el día mundial de la batalla contra el virus de la rabia, una enfermedad que, pese a tener una vacuna, cobra cerca de 161 vidas al día en todo el planeta. Sepa cómo cuidarse y cómo proteger a sus mascotas de este peligroso virus.

El más reciente caso de una muerte por rabia humana que se registró en Colombia fue el de una joven de 26 años en Neiva. Ella falleció luego de que su gato la mordiera.

“No hubo sospecha clínica, no acudió al sistema de salud y no pudo evitar este caso. La rabia es una enfermedad mortal y letal en el 100 % de los casos, la enfermedad no tiene tratamiento y el desenlace es la muerte. El mundo tiene vacuna antirrábica para gatos y perros”, explicó Jairo Hernández, subdirector de salud ambiental del Ministerio de Salud.

Según datos oficiales, alrededor del mundo, cerca de 130 mil personas son mordidas al año. En el 97 % de los casos, las heridas son provocadas por perros y gatos.

El especialista del Ministerio de Salud hizo referencia a cómo evitar que las mascotas se infecten de rabia.

“Si los vacunamos, vamos a controlar los casos de rabia humana en todo el país. Debemos realizar una tenencia responsable de nuestros animales, no los podemos abandonar porque será un factor de riesgo”, dijo.

Sobre qué hacer cuando un animal de sangre caliente muerde a un humano, Hernández insistió en la atención médica.

“Si un animal de sangre caliente lo muerte, debe lavarse inmediatamente la herida con agua y jabón, eso disminuye el riesgo. Luego acuda a su servicio de salud inmediatamente, es una urgencia prioritaria”, concluyó.