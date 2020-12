Piense antes de regalar una mascota en Navidad: es un miembro de la familia para toda la vida

Muchas personas quieren empacar las mascotas en cajas y entregarlas como regalos de Navidad, pero no piensan que cuando crecen son traviesos y cometen errores, por eso numerosas familias los abandonan antes de los tres primeros meses.

“En esta época de Navidad no pensemos que estos seres son regalos. No es el regalo para poner debajo del árbol, no es el regalo para nuestros hijos, no es regalo perfecto, no es un regalo, no son objetos, son seres que sienten”, dijo Paola Castillo, directora de la fundación Doggy In Home.

Llevar una mascota a casa no puede ser una decisión impulsada por una fecha comercial, un deseo pasajero o la insistencia de los niños del hogar.

“Tenemos que tener claridad de que nuestros niños no son responsables de ellos y no tienen tareas para con ellos. Al contrario, la responsabilidad de la interacción cien por ciento entre nuestros niños y los animales de compañía es directamente de nosotros como padres”, aseguró Sebastián Combariza, director de la fundación Razas Únicas.

Para adoptar una mascota piense si cumple con estos requisitos:

· Un integrante de cuatro patas en el hogar debe ser una decisión meditada y que requiere del consenso de toda la familia.

· Debemos tener tiempo para compartir con ellos, sacarlos a hacer sus necesidades y pasearlos.

· Evaluar los recursos económicos para ellos, ya que habrá que comprarles comida y llevarlos al veterinario para las diferentes vacunas o en caso de que se enfermen.

· Entender que viven en promedio 15 años y son un miembro más de la familia.

La recomendación final es que, si decide que es apto para tener una mascota, no la compre. La mejor decisión es adoptar como un acto de bondad a un peludito que, más que un regalo de Navidad, será el mejor obsequio de vida.