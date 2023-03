¿Qué significa humanizar los animales? Los errores más comunes a la hora de usar este término

Humanizar los animales es un término que levanta ampolla, pero que en muchos casos está mal usado. Muchos se preguntan por qué estos seres de cuatro patas producen tanto amor, al punto de llegar a considerarlos parte de la familia. Aunque algunos no lo crean, la respuesta la tiene la ciencia.



“Estimulan nuestro sistema neurofisiológico con sus expresiones físicas, su comportamiento. Es decir, generan la segregación de un montón de químicos que nos suben el amor, la felicidad, el placer, el entusiasmo”, señaló Angélica González, psicóloga y etóloga.

¿Qué significa humanizar los animales?

Las mascotas estimulan en nuestro cerebro la producción de oxitocina, la hormona del amor, la de las relaciones a largo plazo, la que se genera con los hijos, el esposo, la familia.

Por tal razón, considerar una mascota parte de su familia no está mal, siempre y cuando esto no vaya al extremo.

Humanizar los animales “es el hecho de ponerlo en situaciones que son propias de la especie humana bajo una motivación que no tiene como principal objetivo el bienestar del animal, sino satisfacción egoísta del humano que lo está haciendo”, respondió González.

Es desnaturalizar su especie y comprometer su bienestar en alguna de las cuatro dimensiones del desarrollo: físico, emocional cognitivo o social.



“Por ejemplo, que un perro no lo saquemos a caminar o a tomar el sol cuando se moja porque se enferma, porque se asusta, porque coge olor a perro, o que vistamos a un gato para que haga match con nuestro outfit sin importar que eso le evita acicalarse, que eso es un proceso natural y es indispensable para su bienestar”, agregó la experta.

Creer que pueden ser vegetarianos o veganos, que hay que pintarles las uñas, alisarles o teñirles el pelo, castigar al gato porque afila sus uñas, regañar al perro porque intenta olerle la cola a otro perro, entre otras cosas.

Todos esos son comportamientos contranaturales. Eso sí es humanizar los animales.

No obstante, le contamos algunos ejemplos para explicar qué no es una humanización animal, pero que algunas veces han sido calificados como tal.

¿Qué no es humanizar un animal?

“El uso de gafas de sol. Hay perros que tienen afecciones en sus ojos y deben usar ese tipo de filtros para evitar úlceras que puedan dañar el globo ocular”, contó González.

Si tenemos un cachorro que no regula la temperatura todavía o que está sufriendo de tos canina, necesitamos abrigarlo para asegurarnos de que se mantenga caliente de forma artificial. Algunos animales requieren alimentación especial libre de granos de gluten y proteína, porque tienen intolerancia sus alergias alimenticias



Tampoco es humanizarlo que duerman en nuestra cama, que tengan un comedero, que tengan juguetes, que queramos estar con ellos y visitemos sitios petfriendly.

“Todo lo que está alrededor de la humanización animal debe ser abordado con mucha seriedad y evaluado con un análisis profundo. No todo tendrá la misma implicación y no le pueden aplicar los mismos criterios para cada caso”, puntualizó la psicóloga.

A los tutores, cordura y cabeza fría. El amor no puede ser nocivo, hay líneas rojas que no debemos trasgredir. Y los que ven desde afuera, prudencia y respeto porque no sabemos si lo que estamos viendo responde a una necesidad de bienestar animal.