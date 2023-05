Tenencia responsable de mascotas: ¿de qué se trata y por qué es importante practicarla?

Acoger mascotas va más allá de darles comida y sacarlas a hacer sus necesidades. Entre los cuidados necesarios para su correcto desarrollo están velar por su salud, someterlas a una esterilización consciente y un acogimiento con compromiso de por vida. Si el dueño no se compromete con la tenencia responsable, las consecuencias serán tanto físicas como psicológicas.

Sobre la tenencia responsable de mascotas explica Tatiana Aguayo, coordinadora de la organización Ruta de Fundación Animal, que se trata de “un grupo de condiciones y compromisos que nosotros hacemos con nuestro animal de compañía. Son obligaciones que debemos tener con ellos, por ejemplo, darle una buena alimentación, un espacio limpio, sacarlo a pasear, integrarlo a la familia, darle cariño, atención veterinaria, obviamente nada de maltrato”, entre otros.

Desafortunadamente, por varios factores se sigue evidenciando el tema del abandono. “Muchas veces tiende a ser por temas económicos, a veces dicen que por el nacimiento de un hijo, la más popular es por el cambio de vivienda”. En otros casos también ocurre “porque no hay paciencia o no tienen el conocimiento”, señala Aguayo.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo hay alrededor de 300 millones de perros, de los cuales el 70% no tiene hogar o está en condición de calle. Aterrizando las cifras a Colombia, se calcula que solo en Bogotá 66.000 canes viven a su suerte.

Es necesario entender que los animales de compañía no son cosas, por tanto, no deben contemplarse como un regalo, como ocurre especialmente en la época de Navidad. “Lo decimos porque traer un animal a tu hogar conlleva muchas responsabilidades y es una decisión que no se debe tomar a la ligera, no debe ser una cosa impulsiva para satisfacer un momento de una celebración”, añade la coordinadora de la organización Ruta de Fundación Animal.

La adopción de animales callejeros es una opción para quienes quieren tener una mascota, pero antes de tomar la decisión es necesario hacerse las siguientes preguntas:



¿Tengo tiempo para dedicarle al animal?

¿Tengo los recursos para cuidarlo?

¿Tengo el conocimiento sobre los cuidados que requiere el animal?

El compromiso también es con la comunidad

Tatiana Aguayo recalca que es necesario tener en cuenta “que como seres humanos vivimos en sociedad. Si para nosotros hay unas reglas, cuando adquirimos un perro o un gato adquirimos otras responsabilidades adicionales con nuestra comunidad”.

Se habla de temas tan básicos como recoger las heces del animal. No solo es atender el sentido común, también se debe contemplar que los códigos de convivencia imponen multas a quienes no acatan esta regla.

Las vacunas tampoco se pueden descuidar. Por ejemplo, “existe la rabia, inclusive en Colombia. Aunque no es común, y es una enfermedad que está controlada, se trata de una enfermedad zoonótica, que quiere decir que se puede transmitir de animales a personas”, puntualiza la coordinadora de Ruta de Fundación Animal.

Otro concepto en la tenencia responsable de mascotas es el tratamiento de las razas de manejo especial, también conocidas como potencialmente peligrosas. Aunque hay reportes de agresividad en estas, “no quiere decir que todas estas razas (Dóberman, Pitbull, Rottweiler) sean animales peligrosos. Sin embargo, bajo el Código de Policía hay unas reglas que se deben seguir: sacarlos con bozal y traílla para que no vayan a lesionar a algún ser humano o a otro animal”.

La importancia de la alimentación

Para concluir, se debe tener en cuenta que la alimentación en perros y gatos puede marcar la diferencia en el día a día y a futuro:

“A veces pensamos que al comprar alimentos más económicos o no tan completos nos estamos ahorrando unos pesos, pero es importante saber que si invertimos en una buena alimentación las probabilidad de que más adelante se desarrollen otros tipos de enfermedades disminuyen”.