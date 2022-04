Tenga cuidado y no le dé estos nueve alimentos a su perro, podría matarlo

"

Cebolla, ajo y cebollín

No importa si son crudas o cocinadas, este tipo de alimentos son particularmente tóxicos para los perros debido a que les puede causar daño en los glóbulos rojos e irritación gastrointestinal. Battersea Dogs and Cats Home afirma que, a pesar de que los signos de enfermedad no aparecen de inmediato, los síntomas de esta intoxicación se manifiestan con el paso de las horas.

