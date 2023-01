¿Va a viajar y quiere hacerlo con su mascota? Esta información podría resultarle muy útil

La sección "Las mascotas de Alejandra" ahora presenta "Viajes en cuatro patas", a propósito de la temporada de vacaciones que se acerca.

“Viajar con un animal tiene muchos inconvenientes que son la negociadera, la esperadera, el riesgo de tener que dormir una noche al raso (a la intemperie). Tiene una serie de riesgos, pero es absolutamente gratificante, porque no viajo sola”, dice Yamila Fakhouri, propietaria de Linda Guacharaca.

Para muchas personas no existe la opción de dejar a sus mascotas a la hora de salir de vacaciones y menos al cambiar de domicilio. Viajar con ellos sin duda será una experiencia divertida, pero es necesario pensar más allá para garantizar su seguridad, su bienestar y no tener contratiempos.

“Yo con Dante he hecho nueve viajes, entre internacionales y nacionales. Hay que llevarlo al médico, sacarle un certificado, después hay que ir al Ministerio de Ganadería de cada país y ya después es como mirar cuáles son los requisitos de la aerolínea”, afirma Isabela Peláez, propietaria de Dante.

Para viajar al exterior, necesitará la autorización sanitaria para la movilización de su mascota, que es expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. En los viajes nacionales, bastará con la certificación médica, el carné de vacunas al día y los demás requisitos que exija la aerolínea.

“Uno pensaría que viajar a Europa o salir del país es lo más difícil y, en realidad, no. Desde que se cumplan los requisitos no hay ningún problema y, cuando uno está por fuera, tienes que enterarte de cuáles son los requisitos de salida de ese país. Mucha gente cree que simplemente es yo salí y listo. No, no, no”, comenta Yamila.

Prepare a su mascota para el viaje, haga que tenga contacto con otras personas y animales, que escuche sonidos nuevos, visite lugares diferentes, que se familiaricé con el guacal y, lo más importante, dele la seguridad de que todo está bien.

“Es superimportante, sea el medio de transporte que sea y el destino que sea, que el perro te vea tranquilo. Si tú vas en la chalupa al borde del infarto de miocardio, te aseguro que el perro se va a querer botar y no va a ser una buena idea”, afirma Yamila.

Las esencias florales y las feromonas pueden ser un aliado para que su amigo de cuatro patas tenga un viaje más tranquilo y placentero.

“Esto es mágico, como milagroso. Esto no le puede faltar a nadie”, señala, por su parte, Isabela.

Programe bien los ayunos de su mascota para el viaje y ejercítela mucho para que llegue cansada al momento del trayecto y pueda dormir. Y recuerde planear muy bien sus estadías.

“Hay dos tipos de viajes: en el que uno va en su propio carro y uno llama al hotel y ya sabe, y eso se lo recomiendo mucha gente, y el otro es la modalidad mochilera que es pues hágale y ya seguirá viendo lo que va pasando, que es la nuestra”, explica Yamila.

Y, por eso, tras 47 vuelos en avión, 22 trayectos en lancha, 8 viajes a Europa y miles de kilómetros recorridos, Linda Guacharaca y Yamila escribieron sus experiencias y consejos en "Guía para viajar con humanos y no escapar en el intento", para que quien lo desee se lance a una aventura que seguro valdrá la pena.

“Es lindo tener a tu mascota y que te acompañe a todas partes y no dejarla solo en ningún lado. Es una compañía para mí totalmente”, dice Isabela.

De otro lado, la aguda crisis de Venezuela ha hecho que muchas personas dejen sus mascotas en dicho país y, por lo tanto, fue creado un portal llamado YoHiceFelizAUnPerro.org, a través del cual se busca reunir a estos animales con sus familias en el exterior.