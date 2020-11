¿Racismo a la hora de elegir mascota? Vea en qué consiste el síndrome del perro o gato negro

Hay una teoría que señala que los animales de este color tardan más en ser adoptados, independiente de la raza, sexo o edad. Hablan expertos. Por desgracia, la discriminación por color no solo sigue presente en la sociedad, sino que incluso traspasa las fronteras de la especie. Paola Castillo, de la fundación Doggy in home, asegura que "no es un secreto que existe el racismo" al momento de que las personas elijan entre una mascota y otra. "Nosotros día a día lo vivimos en la fundación", señala. Asimismo, Michelle Russi, fundadora de Agatha adopciones, afirma que dicha discriminación no se puede negar "porque hay gente que cree que son animales malos" y que "tienen que ver con la brujería". Esto ocurre debido al síndrome del perro o el gato negro, que no es una enfermedad, sino que consiste en todas las creencias infundadas, prejuicios y rechazo que muchas personas tienen hacia los animales de ese color.