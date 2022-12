172 palestinos muertos y 1.154 heridos deja ataque israelí en una semana

Palestinos dicen que se investiga el posible uso israelí de armas prohibidas.

Grupos de defensa de los derechos humanos y organizaciones internacionales investigan las denuncias sobre la eventual utilización por parte de Israel de armas no convencionales, informó hoy el portavoz de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Ihab Bassiso.

"Hemos recibido informes del Ministerio de Sanidad de Gaza asegurando que los médicos están encarando un nuevo tipo de heridas entre las víctimas", explicó el portavoz en una rueda de prensa en Ramala en la que se abordó la ofensiva en la franja.

Según Bassiso, "han visto distintos tipos de heridas entre los afectados en anteriores ataques como 2008-2009 y 2012. Esta mañana (lunes) hemos recibido una declaración del Ministerio y de doctores en los hospitales en la que afirmaban que son testigos de una nueva clase de heridas. No estamos seguros del tipo de armas que las causan".

Al hilo de este argumento, pidió que se recordase lo ocurrido en 2008 durante la primera operación israelí contra el movimiento islamista Hamás en Gaza y la polémica en torno al uso del fósforo blanco.

Indicó que "lo que han visto es que son más letales, más dañinas, heridas por todo el cuerpo. No están seguros del tipo de armas que se han estado utilizando" ahora.

"Es una respuesta inicial, una primera alerta que recibimos de los hospitales. Informaremos de los resultados de las investigaciones que desarrollan sobre este tipo de heridas organizaciones internacionales y de defensa de los derechos humanos que trabajan sobre el terreno", agregó.

De acuerdo con el portavoz, "incluso población civil mantiene que el tipo de bombas es distinto. Mucha gente atestiguó que los anteriores bombardeos destruían las viviendas, pero que en este caso vecindarios enteros son sacudidos".

Una de esas denuncias la formuló este lunes ante Efe en Gaza, donde está operando de forma voluntaria, el cirujano noruego Erik Fusse, profesor en la Universidad de Oslo y colaborador de una importante ONG escandinava con experiencia en Oriente Medio.

"Es un tipo de bomba antipersona de pequeño diámetro diseñada para matar con más precisión y que causa un tipo de heridas particulares. Se lanza desde los 'drones' (aviones no tripulados) y, al impactar en el suelo, suelta una descarga tal de energía y de metralla que destroza la parte inferior del cuerpo", explicó.

El Ejército israelí asegura que sus fuerzas respetan "estrictamente" el derecho internacional de guerra y que las acusaciones sobre el presunto uso de munición prohibida en Gaza son incorrectas.

"Las reglas del Ejército son claras en ese sentido. No hay armas ni munición que no respeten plenamente el derecho internacional", dijo a Efe un alto mando del Departamento de Derecho Internacional del Ejército, que pidió no ser identificado.

