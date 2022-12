36 años de búsqueda: fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo encuentra al nieto

El nieto de Estela de Carlotto, titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, nacido en cautiverio y desaparecido desde la última dictadura argentina (1976-1983) fue hallado luego de que se presentara voluntariamente a una prueba genética.

"Es positivo", confirmó Guido ‘Kibo' Carlotto, hijo de la presidenta del organismo humanitario, sobre el resultado del análisis de ADN.

Según relató a medios locales ‘Kibo' Carlotto, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, su sobrino se presentó voluntariamente a realizarse pruebas genéticas porque tenía dudas sobre su verdadera identidad.

"En breves momentos trataremos de juntarnos con él. No puedo hablar de la emoción", dijo Carlotto.

El nieto recuperado, el número 114 que las Abuelas logran recuperar, es hijo de Laura Carlotto, detenida en noviembre de 1977, durante la dictadura, estando embarazada, y llevada al centro clandestino de detención de "La Cacha", en la ciudad de La Plata (60 kilómetros al sur de Buenos Aires).

Laura tuvo un bebé que nació en cautiverio el 26 de junio de 1978 y al que llamó Guido.

El cuerpo de Laura Carlotto fue hallado sin vida y entregado a su madre el mismo día del asesinato, pero su hijo Guido no fue encontrado y la búsqueda llevó a Estela de Carlotto, de 83 años, a ser una de las fundadoras de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Unas 30.000 personas desaparecieron durante la última dictadura argentina, según los organismos defensores de derechos humanos, y alrededor de 500 nietos resultaron apropiados y alejados de sus familias biológicas.

Estela de Carlotto: Ya tengo a mis catorce nietos conmigo

Estela vio hoy por primera vez fotos de su nieto Guido."Ya tengo mis catorce nietos conmigo", dijo, en una rueda de prensa.

Estela de Carlotto dijo sentir una "alegría enorme", contó que vio fotos de Guido, del que dijo que es "hermoso", y sostuvo que desea "abrazarlo pronto".

"Es un artista, un chico bueno. Él me buscó", dijo la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, organización que ha ayudado a que 114 personas hayan podido restituir su verdadera identidad.

De Carlotto dijo que Laura, "desde el cielo", le dice que "ha ganado una batalla".

Carta que Estela de Carlotto le escribió al nieto cuando este cumplió 33 años

Buenos Aires, 26 de junio de 2011

Hoy cumples 33 años. La edad de Cristo como decían, "decimos", las viejas. Con esta inspiración pienso en los Herodes que "te mataron" en el momento de nacer al borrar tu nombre, tu historia, tus padres. Laura (María), tu madre, estará llorando en este día tu crucifixión y desde una estrella esperará tu resurrección a la verdadera vida, con tu real identidad, recuperando tu libertad, rompiendo las rejas que te oprimen.

Querido nieto, qué no daría para que te materialices en las mismas calles en las que te busco desde siempre. Qué no daría por darte este amor que me ahoga por tantos años de guardártelo. Espero ese día con la certeza de mis convicciones sabiendo que además de mi felicidad por el encuentro tus padres, Laura y Chiquito y tu abuelo Guido desde el cielo, nos apretarán en el abrazo que no nos separará jamás.

Tu abuela, Estela.