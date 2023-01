A 41 ascienden muertos por coronavirus chino, que ya se extendió a tres países fuera de Asia

Australia, Francia y Estados Unidos han confirmado casos de la enfermedad que padecen 1.300 personas en China, donde varias ciudades están en cuarentena.

Coloca a China en una "situación grave", reconoció el presidente Xi Jinping, que instó a fortalecer la autoridad del régimen comunista.

El nuevo coronavirus, que apareció en diciembre en el centro del país, ha contaminado a 1.300 personas en China, de las que han muerto al menos 41, y se extendió a varios países, entre ellos Australia, Francia, Estados Unidos y varios países de Asia.

China puede "ganar la batalla" contra el nuevo coronavirus, aseguró al jefe de estado chino, en una reunión del comité permanente del Buró político del Partido Comunista, la instancia de siete miembros que dirige el país, según la agencia de noticias oficial Xinhua.

"Ante la grave situación de una epidemia que se acelera es necesario reforzar la dirección centralizada y unificada del Comité Central del Partido", afirmó.

El lunes pasado, en sus primeras declaraciones, instó a "detener" decididamente la epidemia. A ello siguió el jueves la cuarentena de facto de la ciudad de Wuhan, en el epicentro de la epidemia, y de su región.

Desde entonces, no menos de 56 millones de chinos han sido aislados en zonas de las que no pueden salir hasta nuevo aviso.

Pero parece ser en vano porque el virus se expande y ya está presente en cuatro continentes. Europa registró sus primeros tres casos el viernes, en tres personas que viven en Francia y que habían estado recientemente en Wuhan. Australia confirmó además cuatro casos el sábado, todos ellos en personas que acababan de volver de China.

En Asia hay varios países afectados y en Estados Unidos un segundo caso se confirmó el viernes.

China entró en las últimas horas en el Año de la Rata, pero las conmemoraciones del Año Nuevo fueron mínimas y poco festivas. En las calles Wuhan, una metrópolis de 11 millones de habitantes, no hubo petardos ni dragones.

Wuhan se ha convertido prácticamente en una ciudad fantasma y las pocas personas que salen a la calle llevan una máscara de protección obligatoria.

En los límites de la zona prohibida, a unos 20 km al este del centro de la urbe, los vehículos intentaban cruzar un peaje de autopista, pero tenían que dar media vuelta.

"Nadie puede salir", repetía un policía. Desde el jueves, tampoco pueden partir de la ciudad trenes ni aviones.

Además de Wuhan, casi toda la provincia de Hubei está aislada del mundo, con unos 56 millones de personas confinadas, equivalente a la población de Sudáfrica.

En una farmacia del centro, los empleados, vestidos con un traje de protección y guantes quirúrgicos, atendían a los clientes. En uno de los pocos supermercados abiertos, unos trabajadores reponían máscaras de protección y desinfectantes.

"La gente intenta protegerse", explicaba un cliente, que se dice confiado en detener la epidemia. "El gobierno se ha hecho cargo del asunto. No hay problema", confiaba.



237 casos críticos



El Ejército envió el sábado a la zona prohibida tres aviones con 450 médicos y personal sanitario especializado.

Algunos de ellos tienen experiencia en la lucha contra el virus del Ébola y el SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), que mató a 650 personas en China y Hong Kong entre 2002 y 2003.

Los médicos militares trabajarán en distintos hospitales de la ciudad donde están ingresados numerosos pacientes con neumonía viral, precisó la agencia Xinhua.

Los hospitales están saturados. Un nuevo centro médico para un millar de pacientes está siendo construido in extremis en la zona y estará operativo en 10 días. A este se sumará otro hospital con 1.500 camas que estará listo en el sorprendente plazo de 15 días, según anunció el sábado un medio estatal.

Todas las víctimas mortales, salvo dos, fueron registradas en Wuhan o en la provincia de Hubei, grande como Siria.

El sábado, las autoridades también anunciaron medidas más allá de esta región, en prácticamente todo el país. Se van a instalar puntos de inspección y todos los viajeros que presenten síntomas de neumonía serán "inmediatamente trasladados" a un centro médico, anunció un comunicado de la Comisión Nacional de Salud. Estos anuncios coinciden con un aumento de los desplazamientos internos ya que los chinos están de vacaciones por el Año Nuevo y visitan a sus familiares.

Hasta ahora, la mayoría de enfermos que han fallecido eran o personas mayores de 65 años o que ya tenían alguna enfermedad.



Trump felicita a Pekín