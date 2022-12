A abuelita de 104 años no le cabe la edad en Facebook

A la estadounidense Marguerite Joseph, de 104 años, no le cabe la edad en Facebook, y es que la red social solo registra a los usuarios que tengan menos de un siglo, por lo que le ha tocado aclarar la edad en su perfil.

Según relató su nieta Gail Marlow a la cadena local Clikon Detroit, siempre le preguntaban por su abuela en Facebook, por lo que decidió abrirle a ella una página propia.

"Todos los miembros de nuestra familia siempre me preguntaban cómo estaba la abuela en mi página de Facebook. Así que decidí crear una cuenta para que ella pudiera mantenerse en contacto con su familia en Canadá", explicó la joven.

Joseph, que actualmente vive en Michigan, tenía 102 años cuando su nieta le abrió la cuenta en la red social, y cuando se dispuso a introducir su fecha de nacimiento la página no se lo permitió, así que desde entonces tiene 99 años invariablemente de cara a la galería digital.

"Cada vez que trataba de cambiar la configuración para poner el año correcto, Facebook siempre me respondía con un mensaje de error desconocido y nos mandaba a un año en el que ella no nació", dijo Marlow. "Me encantaría ver su edad real en Facebook, quiero decir, en abril va a cumplir 105. Es especial".

Ya que su abuela va a cumplir esa fecha tan redonda, Marlow se dirigió directamente al fundador de la red social, Mark Zuckerberg, para que cambiara la configuración y su abuela pudiera presumir de años, pero nunca recibió respuesta.

Después de cuatro años de intentos, nieta y abuela han optado por aclarar la situación en la información del perfil.

"En realidad nací el 19 de abril 1908, (...) pero Facebook no me deja meter una fecha que se remonta tan lejos. Soy originaria de Coniston, Ontario, y me casé con John Joseph, quien falleció en el año 2000", explica la anciana, quien también aclara que es su nieta quien le lee y le escribe sus comentarios en la red debido a sus problemas de vista.

Washington (EE.UU.)