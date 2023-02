A cumpleañera se le incrustó un palillo en un ojo luego de que empujaran su cara contra un pastel

Es usual que en algunos cumpleaños se le empuje la cara contra el pastel al homenajeado como parte de una 'broma'. Sin embargo, una joven costarricense, de 25 años, sufrió un grave daño en uno de sus ojos porque se le incrustó un palillo luego de que sus amigos hundieran su cara contra la torta durante la celebración.

El hecho sucedió el pasado 22 de enero, cuando la joven se dispuso a soplar las velas en su ponqué de cumpleaños.

De acuerdo con el relato de la hermana de esta joven, la cumpleañera sintió una molestia del ojo y creía que se trataba de algo simple, pero se dio cuenta de lo que realmente sucedió solo tras ser intervenida.

“Ella no perdió el ojo, nada más está un poco delicada. No tiene daño cerebral; la vista, eso sí, todavía no se sabe, habrá que esperar la recuperación”, declaró la hermana de la afectada.

Entretanto, la familia de la muchacha indicó que desconocían que el pastel tuviera el palillo debajo de una de sus capas y lamentó el sufrimiento por el que ahora ella está pasando, según información del medio local Teletica.

Otra broma que terminó mal

Un clip que muestra cómo un novio embarró de pastel a su pareja en la cara el día de su boda ha desatado una fuerte controversia.

En la publicación, subida a la plataforma de TikTok, por quien al parecer es la novia, se evidencia cómo el hombre se acerca a una mesa y corta una rebanada de pastel.

Posteriormente, el sujeto se acerca a su pareja, y, en un abrir y cerrar de ojos, le unta la torta en toda la cara, también logra manchar parte del vestido de novia.

El video no tardó en viralizarse y con esto desató miles de reacciones. ¿Usted qué opina?

