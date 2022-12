A dos ascienden los muertos por ataque con cuchillo en Finlandia

Por lo menos seis personas resultaron heridas en Turku, tras ser atacadas por un hombre al que detuvieron tras dispararle en las piernas.

"Hay ocho víctimas en el apuñalamiento. Dos muertos y seis heridos", escribió en Twitter la policía regional.

Publicidad

Los hechos ocurrieron en el centro de esta ciudad portuaria del suroeste del país, tras las 13H00 GMT, en un barrio muy frecuentado.

"He visto a una anciana (...), tenía sangre en todo el cuerpo", dijo Wali Hashi, presente en el lugar de la agresión. "He intentado ayudarla (...), la he puesto de lado", explicó.

"Una joven ha gritado mucho en una esquina de la plaza. Hemos visto a un hombre en la plaza que agitaba el cuchillo que tenía en la mano", contó a la televisión pública finlandesa YLE un testigo que no quiso dar su nombre.

La policía disparó a las piernas del supuesto autor del crimen, cuyas motivaciones todavía se desconocen.

Publicidad

Según los medios locales, las fuerzas de seguridad acordonaron el centro de la ciudad y pidieron a la población que abandonara y evitara el centro de Turku, una localidad que fue antaño la capital y la ciudad más poblada de Finlandia.

"El gobierno sigue de cerca la situación en Turku y la operación que está llevando a cabo la policía", tuiteó Juha Sippilä, jefe del gobierno finlandés, antes de una reunión prevista de su ejecutivo.

Publicidad

Según el canal de televisión MTV3, la policía, que tenía previsto dar una rueda de prensa a última hora de la tarde, incrementó la seguridad en el aeropuerto de Helsinki y en las estaciones de tren.

Nivel de riesgo de atentados

En junio, los servicios de seguridad finlandeses (Supo) subieron un grado el nivel de riesgo de atentados en el país, tras enterarse de mayores proyectos "relacionados con el terrorismo" en Finlandia.

Ese riesgo, que se consideraba como "débil" hasta el momento, es ahora "elevado", esto es, el segundo nivel de una escala de cuatro.

Publicidad

En 2012, un hombre con un cuchillo se había acercado al entonces primer ministro finlandés, Jyrki Kaitainen, en una calle de Turku. El hombre, que no mostró agresividad y sufría visiblemente una perturbación psicológica, no fue juzgado.

A finales de 2016, una concejala y dos periodistas murieron por disparos en una ciudad cercana a la frontera rusa, un incidente que dejó patente el problema de las armas de fuego en Finlandia, donde su posesión está muy extendida. Las fuerzas de seguridad detuvieron entonces rápidamente al hombre al que varios testigos habían designado como el asesino.

Publicidad

El ataque de este viernes ocurrió un día después de dos atentados reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Cataluña. En la tarde del jueves, una furgoneta embistió a una multitud de peatones en el centro de Barcelona, dejando al menos 13 muertos y más de 100 heridos. Horas después, un coche arrolló a varios transeúntes en Cambrils, a 120 km al sur de Barcelona, causando una víctima mortal.