"A él no me lo toca nadie": madre cacheteó a compañero de su hijo en pleno salón de clase

En Neuquén, Argentina , una mujer cacheteó a un estudiante en pleno salón de clase. Al parecer, la señora llegó en defensa de su hijo, quien supuestamente habría sido víctima de bullying y de amenazas por parte de este otro menor.

"¿Tú andas amenazando a mi hijo? A mi hijo no me lo toca nadie", fueron las palabras de esta madre a dicho estudiante. Según informó el medio Televisa , las autoridades del colegio no intervinieron, pero la Policía llegó al lugar de los hechos para detener a la mujer.

El padre del estudiante que fue golpeado en el salón de clase presentó una denuncia y explicó a medios locales que su hijo no estaba involucrado en el presunto bullying del cual se le acusaba. "El hijo de esta señora va a segundo y el mío a tercero. El otro chico había tenido problemas con un compañero de su mismo curso", sostuvo el hombre.

Agregó que "ellos (el hijo de la señora y el otro estudiante) se pelearon por un sandwich y el muchacho le pegó en el ojo. Ahí fue cuando el joven llamó a su mamá y le dijo que mi hijo le había pegado".

El hombre concluyó mencionando que su hijo no ha regresado a la institución porque "quedó traumado" tras dicha situación.