A empujones llegó el Ford antiguo de la presidenta de Chile

Michelle Bachelet no pudo abordar el clásico para asistir al Congreso, donde presentó su rendición de cuentas públicas.

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, realizó este jueves una férrea defensa de las reformas sociales de su gobierno, anunciando la ampliación de la gratuidad educativa y una ley de matrimonio igualitario, en la última Cuenta Pública a la Nación.

En una solemne sesión ante el Congreso Pleno, después de denunciar la "resistencia de algunos sectores a los cambios", la mandataria socialista se declaró satisfecha con los logros de su segundo gobierno, de un tránsito más complejo de lo esperado por una abrupta caída de la popularidad de la mandataria tras un caso de supuesta corrupción que involucró a su hijo.

"Podemos sentirnos satisfechos de lo que hemos hecho, yo lo estoy", afirmó la mandataria, que alcanzó niveles mínimos de aprobación desde el retorno a la democracia tras el escándalo que alcanzó a su hijo, Sebastián Dávalos, y a su nuera, Natalia Compagnon, pero que logró remontar en los últimos meses hasta alcanzar al 31%, su nivel más alto en dos años, de acuerdo a una encuesta revelada este jueves.

Bachelet hizo una férrea defensa de las reformas sociales emprendidas por su gobierno, especialmente la reforma educativa para cambiar el sistema legado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Sin que todavía el proyecto de ley que establece la gratuidad universal sea aprobado en el Congreso, la mandataria socialista anunció que el próximo año se seguirá ampliando el número de estudiantes pobres que acceden en Chile a una educación gratuidad por primera vez en más de tres décadas.

"Quienes dudaban del alcance de la gratuidad, quiero decirles que esto avanza a paso firme", dijo Bachelet, quien mediante fondos del Presupuesto anual de la Nación estableció en 2016 la gratuidad para aquellos estudiantes de los quintiles más pobres. Hoy, ese beneficio alcanza a unos 257.000 estudiantes, cerca del 50% del sector más vulnerable, lo que se busca ampliar al 60% en 2018.

Pero a nivel global, sobre un universo de más de un millón de estudiantes universitarios, la cifra es considerada aún insuficiente por las agrupaciones de estudiantes, que marchaban este jueves por las principales ciudades de Chile para exigir a Bachelet su promesa de establecer la gratuidad universal en educación.

En Santiago, miles de estudiantes -con tambores y banderas- marcharon por la céntrica avenida Alameda, generándose algunos enfrentamientos entre encapuchados y la policía hacia el final de la manifestación.

En las cercanías del Congreso en el cercano puerto de Valparaíso, estudiantes y otras organizaciones sociales también se reunieron para protestar contra el gobierno de Bachelet, la primera mujer en llegar a la Presidencia de Chile.

Matrimonio igualitario

En su discurso, Bachelet también confirmó una promesa esperada por años por agrupaciones que promueven la diversidad sexual: el envío de un proyecto de ley para establecer en el país el matrimonio igualitario.

Después de establecer en 2015 un Acuerdo de Unión Civil (AUC) tanto para parejas heterosexuales como homosexuales y que considera gran parte de los derechos consagrados en los matrimonios chilenos, salvo la posibilidad de adoptar niños, la socialista había comprometido una ley para establecer el matrimonio igualitario.

"Durante el segundo semestre ingresaremos a este Honorable Congreso un proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario, porque no puede ser que los prejuicios añejos sean más fuertes que el amor", señaló la mandataria.

El AUC es considerado un gran avance en un país con fuerte influencia católica, en el que hasta 2004 el divorcio no estaba permitido y en donde el aborto aún está prohibido en todas sus formas.

Sobre la despenalización del aborto en tres causales: violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad fetal, Bachelet dijo que se harán "todos los esfuerzos" para aprobar el proyecto de ley que se encuentra en el Congreso, en un lento avance legislativo.

Bachelet realizó su último Cuenta Pública a la Nación a ocho meses de dejar el poder. De cara a las elecciones generales del 19 de noviembre, el derechista Sebastián Piñera encabeza los sondeos, con un 25% de las preferencias, seguido del senador oficialista Alejandro Guillier (21%) y la periodista de izquierda, Beatriz Sánchez, con un 11%.